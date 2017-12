Beco das artes

Um ano e dois meses depois de ter aberto sua galeria nos Jardins, Luis Maluf se prepara para inaugurar, dia 2, uma extensão do local. Lugar escolhido? O famoso Beco do Batman, na Vila Madalena – ponto turístico de SP conhecido por seus muros grafitados. “No espaço dos Jardins priorizo expor a arte urbana, o grafite, que não está muito presente no bairro. Já na Vila Madalena vou focar na arte contemporânea e oferecer oficinas para novos artistas, por isso o espaço vai se chamar Luis Maluf Art Lab, de laboratório”, explica o galerista. A casa escolhida para abrigar a nova galeria funcionava como estúdio do artista Flávio Rossi e foi por, muitos anos, um clube de jazz que só abria às segundas. “Vamos manter a atmosfera underground do local e mais para frente a ideia é abrir um vidro blindado com vista para os grafites do Beco.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.