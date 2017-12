Expressão usada ontem, pelo mercado de câmbio, para definir operação do BC para segurar a cotação do dólar: “show de horror”. A autoridade monetária está perdendo feio a guerra da comunicação com o mercado.

