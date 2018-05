Depois do merecido tempo para luto, recomenda-se a Sérgio Cabral ler o Artigo 7º do Código de Conduta da Presidência, que também se aplica aos governadores.

“A autoridade pública não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade…”