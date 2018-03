Debate fechado, para poucos, promovido pela Goldman Sachs em Nova York, semana passada, envolveu Alan Greenspan, ex-Fed, e Henrique Meirelles, ex-BC. Mediador? Jim O’Neill, o criador do acrônimo Bric.

Grosso modo, pelo que se apurou, Greenspan traçou dois cenários para a crise europeia: a saída de alguns países do euro ou uma maior união rumo a um modelo federativo similar ao americano.

BC x Fed 2

Meirelles não concordou com a última hipótese. Acha improvável surgir algo como “Estados Unidos da Europa”. No seu ver, haverá continuação da crise por algum tempo, alguma consolidação fiscal, e introdução de políticas de crescimento.E só no pior cenário alguns países deixam o euro.