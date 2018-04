Tem gente bastante preocupada com a investida do Estado sobre empresas privadas. Além do tiroteio sobre a Vale, está em curso forte investida do BB em cima do setor de seguros.

O banco avisou, esta semana, que vai revelar o novo desenho dessa sua área até o fim de outubro, quando terminam as conversas com parceiros do setor.

São seis as empresas que compõem o grupo segurador do BB. Mas o banco federal só tem controle sobre uma, a Aliança.

Querem mais.