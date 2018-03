Bazar moderno

Rosangela Lyra pôs a mão na massa para reciclar o que ela chama de “o consumo da mulher no Brasil”. Reuniu cerca de cem amigas e pilota, amanhã, o Bazar da Mudança, no Hotel Unique. Para a empresária, a iniciativa é uma evolução no comportamento e na forma de consumir. “Quero batalhar por um consumo mais moderno, consciente e sustentável”, afirma. “A mudança está presente em nossas vidas de diversas maneiras. Mudamos de roupa, de opinião, de casa, de namorado… agora, é hora de mudar também o consumo e nos comportarmos de forma mais responsável.” Ao todo, serão mais de 4 mil peças, entre roupas, sapatos e bolsas – “algumas usadas, outras ainda com etiqueta”, revela Rosangela, responsável pela curadoria. Todos os itens são de grifes famosas, como Chanel, Hermès, Prada e Cartier, entre outras. E cerca de 10% do valor arrecadado será doado à Fundação Amor Horizontal – criada por Caroline Celico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.