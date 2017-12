Bazar de Natal

As irmãs Gabriela e Daniela Carvalho, donas do Peguei Bode, já estão em clima de Natal. Armam, quarta e quinta, sua venda especial no Hotel Fasano. Este ano a aposta serão peças que não são encontradas em lojas, além de desapegos da influencer Lalá Rudge. “São 7 anos de Peguei Bode, 30 mil peças re-comercializadas, em um modelo de e-commerce de vendas de peças de luxo semi-novas. Nesta edição, a venda vai trazer peças de colecionadores e exclusivas, como a Chanel Special Edition em formato de caixa de leite, Birkens de couro e bolsas que cruzaram a passarela da Dolce & Gabbana”, revelam.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.