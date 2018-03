Se for mesmo confirmada a saída de Gugu Liberato do SBT, para ir ganhar R$ 3 milhões por mês na Record, Silvio Santos – que se recusa a cobrir a proposta – não dormirá no ponto.

Nos corredores da emissora fala-se em opção caseira: Ratinho no lugar de Gugu. De fora, as opções poderiam ser o Pânico, Tom Cavalcante ou Eliana.

O apresentador não quer deixar a Record sem resposta.