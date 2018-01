Gilberto Gilataca de curador. Aprovou com Rebeca Irving, presidente da Fundação Rolex, a programação do fim de semana de encerramento do projeto Mentors & Protégés Arts Initiative – que acontece no mês que vem, em Veneza.

Fechando o evento, show de Dina El Wedidi – protegida de Gil – com participação especial dele.