Mais que um empreendimento imobiliário, a WTorre quer fazer do Complexo JK, na Marginal Pinheiros, um point turístico. Quase um novo bairro.

A exemplo do que acontece com o Battery Park, em Manhattan, ou Puerto Madero, em Buenos Aires, os executivos da empresa falam em “presente para São Paulo” e conceito de “village” e “district” quando se referem ao projeto, que deve estar concluído no primeiro semestre de 2012.

