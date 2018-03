Não adianta marmanjo torcer o nariz. Pela primeira vez, um petroleiro brasileiro terá no comando duas mulheres: Hildelene Lobato Bahia e Vanessa Santos Silva.

Com as bênçãos da Transpetro – onde elas já são 10% do quadro de oficiais marítimos e que lançou ao mar, recentemente, o navio Anita Garibaldi, em homenagem à “heroína de dois mundos”.