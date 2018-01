Bateu, levou

A turma de Alckmin reagiu às cobranças feitas por Paulo Skaf no seu programa de ontem. O ex-presidente da Fiesp pediu transparência nas concessões de rodovias e no pagamento de outorgas.

Tucanos pedem para que ele pesquise contratos de concessões rodoviárias firmados pelo Estado e as tabelas tarifárias no site da Artesp.

Bateu 2

E lembram que o candidato, quando no comando da Fiesp, almoçou na entidade com Karla Bertocco Trindade, da Artesp, e Saulo de Castro, secretário dos Transportes – com quem mantém relação pessoal. Não demonstrou curiosidade sobre os contratos.

O questionamento de Skaf causa estranheza porque concessionárias e acionistas são associadas da federação.