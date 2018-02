Mesmo de licença até dia 10, Belluzzo se reúne hoje com assessores para resolver pendências do Palmeiras. Entre os assuntos, as licenças da Prefeitura e da seguradora para implodir o antigo Palestra Itália.

