Consta que partiu de Nelson Barbosa a sugestão para que Aldemir Bendine, da Petrobrás, promovesse redução dos preços dos combustíveis.

Não se sabe, entretanto, se o ministro da Fazenda se surpreendeu com a rapidez da reação contrária do conselho de administração da estatal. Afinal, foram pouquíssimas as horas entre a notícia vir à tona e… o conselho tomar posição.