Missão do Corinthians capitaneada por Andrés Sanchez acaba de voltar dos Emirados Árabes. Sem fechar acordo de naming rights do Itaquerão. Pelo que se apurou, a Emirates Airlines quer mais exposição da marca por valor menor do que os R$ 400 milhões pedidos pelo clube.

