Do alto de seus 74 anos, Madeleine Albright busca suas raízes. A primeira secretária de Estado dos EUA – cargo que exerceu no governo Bill Clinton – encontrou-se ontem, pela manhã, em São Paulo, com Pedro Mahler, construtor brasileiro.

Seus avós tchecos (de sobrenome Korbel, que ela também ostenta) eram irmãos. Parte da família migrou para os EUA; outra parte, para o Brasil.

Em tempo: seu verdadeiro nome é Marie Jana.