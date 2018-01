Batalha rosa

Barbara Sobel, mulher do ex-embaixador dos EUA no Brasil, Clifford Sobel, desembarcou no País esta semana para fechar parcerias da Américas Amigas para o Outubro Rosa – mês em que mundialmente são feitas campanhas pela conscientização e prevenção ao câncer de mama. As propostas que Barbara traz ao Brasil, diz ela, são inspiradas em ações que já acontecem nos EUA. “Como nas temporadas da NFL – campeonato de futebol americano –, em que, antes dos jogos, soltam-se balões rosados, os jogadores e o público usam alguma peça com a cor e a bola ganha uma fita pink. E outras tantas ‘ideias rosas’.” A ex-embaixatriz está negociando o apoio dos clubes de futebol brasileiros para que, em outubro, no Brasileirão, os jogadores entrem em campo trazendo em suas camisas algum detalhe da cor que representa a campanha. Enquanto aguarda o apito final, Barbara comemora importante parceria – com o UFC. A luta do dia 9 de novembro, em Goiânia, revanche entre Vitor Belfort e Dan Henderson, será também “a luta contra o câncer de mama”. Serão produzidos bottons, banners e vídeos com mensagens para conscientizar as mulheres sobre a importância de fazer a mamografia.

