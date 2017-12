A Marinha abriu sindicância para apurar as declarações de integrante da corporação no Facebook. Em um dos posts, Wladimir Fernandes, que se identifica como fuzileiro naval, diz: “boa sorte policias (sic) do RJ e do SP batam muito nos m… que se dizem manifestantes, que comecem os jogos”.

À coluna, a corporação ressaltou que “repudia qualquer tipo de incitação à violência”.