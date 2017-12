Bata perfeita

Três amigas se uniram na busca de uma bata que não fosse só bonita e confortável, mas capaz de revelar a personalidade de quem a vestisse. A partir desse ponto nasceu, em dezembro, a marca Batô&Batô – de Marta Brandão, Diana Lins de Noronha e Joanna Tanure. As inspirações das moças são múltiplas. “Podem vir de uma paisagem, um filme, nossos filhos, uma viagem. É como se nossa peça realmente tivesse alma”, explica Diana. Elas contam que, ao criar os caftãs, ficam imaginando as clientes que os comprarão e onde irão usá-los. As peças podem ser encontradas o ano todo. “Para nós, as batas não se restringem só à praia. Elas são úteis em muitas ocasiões”, continua a carioca-paulista. Para conhecer as peças, é necessário entrar em contato com o trio e marcar hora no ateliê.

