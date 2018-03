O convite oficial para Bruno Covas compor a chapa de João Doria foi feito no sábado, durante conversa dos dois em Campos do Jordão.

No domingo, Doria avisou Alckmin de forma oficial. Na presença do Samuel Moreira, chefe da Casa Civil, e Julio Semeghini, coordenador da campanha – no Bandeirantes.

Bandeira branca

Aliás, a escolha de Covas trouxe pacificação à família. Quando Bruno apoiou Ricardo Tripoli, ele e Mario Covas Neto divergiram: Zuzinha optou por Doria. “Fiquei decepcionado, mas já passou”, diz o vereador.