Beatriz Franco do Amaral pediu exoneração do cargo de diretora da Fundação Theatro Municipal em dezembro, mas permanecerá no posto até a nomeação de seu sucessor. Motivo? Segundo o ex-secretário Carlos Augusto Calil, para que a transição seja “um rito de passagem”.

Quem vier a ocupar o cargo trabalhará com John Neschling, novo diretor artístico do teatro.