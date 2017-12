Mesmo com a saída precoce da Inglaterra deste Mundial, Sajid Javid, ministro da Cultura, Esportes e Comunicações do Reino Unido, visitará o Brasil, amanhã. Vai, entre outras, conhecer o Museu do Futebol.

Na bagagem, trouxe de presente réplica do primeiro Rule Book of Football Clubs, de 1863. Para compor o acervo da instituição.