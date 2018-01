Com a citação de Gabriel Chalita por Sérgio Machado, na Lava Jato, criou-se certa expectativa nos partido da base aliada do prefeito quanto à sua permanência como vice da chapa de Haddad.

Nádia Campeão, do PC do B, está fora no páreo. Não poderia voltar a ser vice porque perdeu prazo para deixar a secretária da Educação — que aliás foi para pasta para Chalita poder garantir seu lugar de vice.