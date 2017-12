A galerista Luisa Strina está atônita. “Nos 25 anos que participo da Feira Art Basel, nunca passei por algo semelhante”, desabafou, em telefonema internacional.

A Receita Federal prendeu, dia 27, no Aeroporto de Guarulhos, 55 obras de sua galeria que embarcariam rumo à Suíça para serem expostas – como acontece todo ano.

…no baile

O processo foi protocolado com documentação necessária – incluindo a nota fiscal de exportação e autorização do Iphan. No entanto, pelo que se apurou, faltou aos encarregados da liberação na RF notório saber sobre como funciona o mercado de arte.