Barraco no Morumbi

Eliane Goes e vizinhos sofrem com abuso no bairro do Morumbi. Terreno de 6 mil m², na rua Georges Agrícola, teve todas as suas árvores cortadas (foto abaixo), e a consequência está sendo sentida.

Quando chove, as casas em torno ficam repletas de lama. A água chegou a derrubar o muro da residência da artista plástica, inundando ateliê e garagem.

A culpa? Segundo Eliane, é do antigo dono do terreno – que agora pertence a Henrique Constantino, da Gol. O empresário já começou a construir casa, agravando os problemas (foto acima).

Contatada pela coluna, a secretaria municipal de meio ambiente informou não ter conseguido localizar, em seu banco de dados, registro de pedido de manejo de vegetação no endereço. E avisou que, ontem mesmo, enviaria equipe de fiscalização ao local.

Procurado, Constantino, não foi encontrado.