Naomi Campbell, como de costume, “causou” em sua passagem por SP esta semana.

A top deixou os funcionários do Tivoli de cabelo em pé ao exigir que sua maquiadora – que veio com ela dos EUA – não ficasse no mesmo andar do hotel onde ficava seu quarto.

Solução? Ao constatar que não havia quarto em outro andar, a funcionária arrumou um lugar em outro hotel.