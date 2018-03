Barra Grande do Piauí ganha festa de Réveillon

Iquinho Facchini – sócio da agência Multicase – conheceu Barra Grande do Piauí, vilarejo próximo a Teresina, há um ano. O empresário – que ficou por dez anos trás de festas como o concorrido réveillon de Trancoso, além de Punta del Este e Milagres – se encantou com o local e o elegeu para realizar sua nova festa de Ano Novo, a Piawaii. “Estamos fazendo um investimento de peso em infraestrutura para poder atender a todos os convidados. E também estamos ajudando grande parte da comunidade local. Escolhi Barra Grande por que lá tudo dá para ser feito a pé”. Iquinho selecionou praias paradisíacas e pontos estratégicos como os centenários coqueiros da região para abrigar as festas, que foram pensadas para 1200 pessoas.

