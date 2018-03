Bárbara Paz está chocada com vídeo que circula pelo WhatsApp

Bárbara Paz está chocada com vídeo nada palatável que circula pelo WhatsApp. “São imagens de 2015, do filma o Gata Velha, misturadas com outras que não são minhas”, explica a atriz.

Conta que o vídeo é praticamente um repeteco do que aconteceu há três anos, na internet, quando o filme foi lançado. “O Babenco me ajudou e conseguimos tirar do ar”.

Ontem, Bárbara enviou o filme para os que perguntavam “que tiro foi esse?” E contratou advogado para descobrir o autor da peça de total mau gosto. “Hoje posso ir mais longe: existe a lei do crime digital”, avisa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas da coluna:

+ Datena revelou o número do celular pessoal de Doria

+ Alckmin cria “adesão automática’ à Previdência Complementar