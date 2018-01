Barba e bigode

Barbara Gomes da Silva e Giulliana Savioli estão radiantes: comemorarão os três anos do Studio 011 participando, a partir de terça-feira, de sua primeira mostra, a convite da Quartos & Etc. As jovens arquitetas, que se conheceram na faculdade, apresentarão um quarto de praia em homenagem a Martine Grael e Kahena Kunze, eleitas recentemente as melhores velejadoras do mundo. Mas as celebrações não param por aí. Responsáveis pelo projeto da Barbearia Corleone, no Itaim Bibi, a dupla está agora à frente da construção da nova unidade, que será aberta na Vila Olímpia. A referência continua sendo o estilo retrô das tradicionais barbearias de Nova York, mas com direito a studio de tatuagem, espaço para degustação de vinhos e spa masculino. E tem mais: estão terminando a reforma de um casarão em Santa Teresa, no Rio, que será transformado em pousada de luxo.

