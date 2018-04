O real desvalorizado deixa suas marcas. São Paulo caiu de 25º para 72º lugar, na lista das cidades mais caras do planeta. Revelação do Cost of Living Survey, da Mercer, com dados de março.

Tóquio e Osaka são as mais caras, Johannesburgo a mais barata, entre 143.

Veja também:

Costanza Pascolato lança livro Confidencial, no Bar des Arts

Shopping Cidade Jardim recebe a pré estreia do filme A Proposta