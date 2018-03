Para receber as seleções de Brasil e Portugal, ontem à noite, a CBF havia solicitado, para um dos vestiários do Bezerrão, uma banheira coletiva. O problema é que a reforma do estádio estava praticamente pronta e… com oito banheiras individuais à disposição de Kaká e companhia.



Não teve jeito. As banheiras pequenas foram arrancadas às pressas e levadas para… um depósito.

