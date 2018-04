Não foi de graça que Felipe Massa ganhou guitarra de Eric Clapton. Em troca, ele prometeu – em encontro dos dois, no Bahrein – um capacete que seria entregue na corrida de Valência. O acidente na Hungria – e a operação no 7 de setembro, no Hospital Albert Einstein – mudaram o acordo.

Clapton mandou a guitarra, autografada, pelo correio. E Felipe aguarda a hora de entregar o capacete pessoalmente.