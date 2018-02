Uma escultura comestível está entre as atrações da comemoração da independência do Líbano, amanhã no Clube Atlético Monte Líbano. Criada pela food designer Simone Mattar, a obra terá como mensagem o respeito pelas diferenças.

O manifesto pela paz será, literalmente, comido pelos convidados – entre eles o cônsul Kabalan Frangieh, Aldo Rebelo, Gilberto Kassab e Fernando Haddad.