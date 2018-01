Bandeira branca

Melhorou a relação Campos- Marina. Depois de ceder à pressão da vice por candidatura própria em Minas, o presidenciável reconquistou a companheira ao dedicar parte do discurso na convenção do partido à sustentabilidade:

“Nosso governo vai proteger a diversidade das florestas. Vamos dar a largada para cumprir, até 2020, a meta de encerrar as perdas de coberturas florestais do País, combater explorações ilegais e retomar a liderança no debate sobre mudanças climáticas no mundo”, disse o pernambucano.