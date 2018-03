Presidente do Carrefour no Brasil, Jean-Marc Pueyo conversou bastante com os executivos da Sadia e da Perdigão para tentar entender quais os objetivos da Brasil Foods.

“Eles têm dito que o foco principal é a exportação e que vão ganhar escala e competitividade, tendo espaço até para reduzir os preços“, conta o francês, confiante na decisão do Cade.