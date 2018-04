Paulo Renato anuncia hoje um salto de 582 para 2.516 no total de escolas com internet banda larga instaladas no ensino médio do Estado.

De quebra, o programa Acesso Escola está chegando a um milhão de acessos.

