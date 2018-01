Secretaria alega ‘foco social’ para cortar ajuda à Banda Sinfônica

Foi a preferência pelo “foco social” que levou a Secretaria da Cultura a interromper a ajuda à Banda Sinfônica do Estado – cujos 65 músicos foram demitidos ontem. À coluna, a secretaria informou que os R$ 7 milhões necessários para pagar os custos da banda garantem preservação de…. 140 polos do Projeto Guri – que promove iniciação musical para 53 mil crianças.

O fechamento da banda, no entanto, não é definitivo. Continuará suas atividades “mediante captação de patrocínio e outras formas de contratação”.

Mais um

Arnaldo Jabor já está trabalhando em seu próximo filme, baseado no conto Romance Negro, de Rubem Fonseca. O longa– que tem apoio da CDN Comunicação – falará sobre verdades e mentiras “que estão muito misturados no mundo e no Brasil de hoje” explica o cineasta.

Ranking

No mesmo dia em que FHC deu depoimento a Sergio Moro, a Fundação FHC foi listada entre os três “think tanks” mais citados do Brasil. No Global Go To Think Tank Index Report 2016, pesquisa entre 2,5 mil jornalistas, acadêmicos, doadores públicos e privados de todo o mundo.