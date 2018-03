O vencedor do pregão, ontem, para a escolha do assessor completo do projeto de privatização do Anhembi, foi o Banco Plural. Bastante disputado, dele participaram também os bancos Modal, Fator, Ceres, PriceWaterHouseCoopers e Haitong.

