O Banco Inter, da família Menin – que também controla a MRV –, está mirando o IPO no ano que vem.

Já conversa com bancos de investimento para preparar a chegada à Bolsa no início de 2018. Querem bater 1 milhão de correntistas nesse ano, buscando o primeiro lugar entre bancos digitais do mercado brasileiro.

