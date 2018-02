O Banco Central é dono de um… museu – o Museu de Valores, composto por obras de arte “herdadas” pela autoridade monetária durante os anos. E concluiu semana passada a reclassificação e a reavaliação do acervo iniciada em julho de 2011.

Como consequência da valorização do mercado de arte brasileiro, o número de obras de alto valor dobrou para 554. Outras 1.619 foram definidas como de ambientação e servirão para decorar os espaços de trabalho do BC.

E há ainda 178 peças que serão leiloadas ou doadas.

Banco de arte 2

Para conclusão do projeto, o Museu deve produzir um catálogo com todas as peças do acervo museológico. Também organizará exposição com 80 obras significativas.

No primeiro semestre de 2013.