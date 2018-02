Com a liminar do STF que deu à Rede de Marina Silva mais 30 dias para receber deputados federais sem que eles percam o mandato, a deputada Eliziane Gama, do novo partido, já faz suas contas. Prevê a chegada de, ao menos, mais cinco parlamentares, para somar aos cinco que a nova legenda já tem no Congresso.

