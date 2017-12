Mesmo depois dos encontros de anteontem, com Temer no Alvorada, e ontem cedo com Rodrigo Maia, na Câmara, o PSDB não se preocupou em fechar questão quanto à votação da PEC do Teto – que, tudo indica, será nos dias 10 e 11.

Mas o líder tucano Antonio Imbassahy – que esteve presente nos encontros – ameniza: “Nunca fechamos questões em bloco porque nem foi preciso. O partido votou sempre em bloco nos recentes temas críticos, e não foram poucos, do Congresso”.