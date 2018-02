Pesquisa da UFMG – encomendada pelo Ministério da Saúde – mostra que 95% dos entrevistados estão satisfeitos com os profissionais do Mais Médicos. E 87% disseram não ter dificuldade de comunicação, apesar do grande número de médicos estrangeiros. Foram ouvidas 4 mil pessoas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.