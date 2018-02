Excesso de gordura no corpo atinge 68% das mulheres e 50% do homens em SP. Em parceria com o Incor, o estudo do governo paulista será divulgado hoje. Foram avaliadas 171 pessoas entre 18 e 59 anos.

