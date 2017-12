Balada real

Após recepção em homenagem a sua avó, a rainha Elizabeth II, no Centro Britânico Brasileiro, anteontem, a coluna flagrou o príncipe Harry no Skye, badalado restaurante do Hotel Unique. Acompanhado de seguranças e assessores – e já sem gravata –, ele chegou às 21h 30min. A comitiva foi recepcionada por Melissa Oliveira, diretora-geral do hotel, e por Renata Kowarick, RP. O staff real deu duas voltas no quarteirão para despistar paparazzi. A estratégia deu certo: o moço passou praticamente despercebido pelo público que jantava e bebia no local e ficou em uma área reservada – algo inédito em 12 anos – no rooftop da piscina com vista privilegiada de São Paulo.

No bar, lotado, os poucos que o reconheceram foram impedidos por seguranças de tirar fotos. O príncipe ficou duas horas por lá, conversando com amigos brasileiros – entre eles David Klabin, com quem jogou polo no Brasil, há dois anos. Cardápio? Eclético, o príncipe pediu gim tônica, pizza e um maço de cigarros.

Mais cedo, no almoço, Harry bateu nada menos que três pratos de feijoada no restaurante do Centro Equestre São Bernardo. Quando o prefeito Luiz Marinho perguntou se tinha gostado, disse ter adorado e que estava “full”. Antes da primeira garfada, no entanto, um dos homens de sua delegação teve de provar a iguaria. Só depois o príncipe foi autorizado a comer.

Saiu com dois presentes do chef: broche com a bandeira da cidade e livro sobre São Bernardo do Campo. /MARILIA NEUSTEIN E THAIS ARBEX