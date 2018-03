Maria Vilani– mãe do cantor Criolo–, Maurinete Lima e Raquel Trindade estarão na programação da Balada Literária, que, este ano, homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus.

As três poetas conversam com Sérgio Vaz, um dos criadores do Sarau da Cooperifa, e trocam impressões sobre seus primeiros livros, dia 20, na Livraria da Vila.

Balada 2

A balada também promove o reencontro da cineasta Suzana Amaral, diretora do clássico A Hora da Estrela, com a atriz Marcélia Cartaxo, protagonista que deu vida à personagem Macabéa, de Clarice Lispector, na década de 1980. Um dia depois, no mesmo bat-local.