Diretor indicado ao Oscar por Boogie Nights e Magnólia, Paul Thomas Anderson é a estrela do “Noitão” do Caixa Belas Artes, amanhã. A madrugada cinematográfica exibe o mais novo filme do diretor, Vício Inerente, que chega ao País no fim do mês.

A maratona oferecerá até café da manhã aos ‘sobreviventes’.