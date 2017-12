Algumas galerias abrirão suas portas à noite, durante a semana SP-Arte, que começa dia 7. Serão points de um roteiro especial, o Gallery Night, que levará visitantes aos espaços artísticos selecionados e divididos por bairros.

Entre as que participam da iniciativa, no dia 4, estão Raquel Arnaud, Millan e Fortes Vilaça, na Vila Madalena. No dia 5, pelos Jardins, é dia de Luisa Strina, a Bergmain & Gomide, a Casa Triângulo e a Baró.