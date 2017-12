Se ano passado os blocos cariocas que vieram desfilar em São Paulo levaram mais público às ruas, desta vez foi o Baixo Augusta, paulista, que conquistou o topo. No domingo, a folia pré-carnavalesca do grupo juntou 120 mil pessoas.

Segundo Nabil Bonduki, a Secretaria da Cultura somou 40 mil desfilando com o carioca Monobloco e outros 40 mil no Sargento Pimenta – junto com o Bangalafumenga, também do Rio.