Baixa na OSB

Kurt Masur cancelou a série de concertos que faria com a OSB, no Rio e em São Paulo em agosto. O maestro alemão, de 84 anos, alegou motivos de saúde. Roberto Minczuk disse à coluna que o cancelamento “não tem nenhuma ligação” com o momento delicado que a Orquestra Sinfônica Brasileira passa, após a demissão de dezenas de músicos.

Masur apresentaria, ao lado de Minczuk, ciclo de sete concertos de Beethoven. Entre 10 e 21 de agosto. A orquestra negocia substituto.

POR DÉBORA BERGAMASCO